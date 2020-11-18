21,1 миллиард гривен составляет долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, критическая ситуация с задолженностью сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, где долги жителей каждого из этих регионов превышают два миллиарда гривень.

Аккуратнее всего платят за газ бытовые потребители Ровенской, Кировоградской и Черкасской областей.

В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.

В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.

Как заявляла ранее Ассоциация поставщиков энергоресурсов, после открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей. По данным Ассоциации, за потребленное в сентябре 2020 года "голубое топливо" рассчиталось чуть более 40% домохозяйств.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин пообещал снизить тарифы на отопление и горячую воду.

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