Президент России Владимир Путин в среду, 18 ноября, выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Романа Виктюка, который скончался в возрасте 84 лет в Москве.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Выдающийся режиссер, настоящий Мастер и Созидатель, Роман Виктюк был наделен особой внутренней свободой, позволявшей ему смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путем. Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств", - сказано в сообщении.

Роман Виктюк

Роман Виктюк - народный артист Украины и России, режиссер. Самый известный его спектакль, "Служанки", он поставил на сцене театра "Сатирикон" в 1988 году. Основал Театр Романа Виктюка.

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о знаменитом украинском режиссере, который умер в Москве.

Также мы сообщали, что Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище во Львове, как он завещал.