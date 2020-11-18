Основатель компании электромобилей Tesla Inc. и космической техники SpaceX Илон Маск занял третье место в мировом списке богачей, обогнав создателя Facebook Марка Цукерберга.



Об этом свидетельствует список самых богатых людей по версии Bloomberg.



Так, согласно их данным, у предпринимателя Илон Маска состояние составляет 110 млрд долларов, что на 6 млрд больше, чем у Цукерберга.



В воскресенье, 15 ноября, Маск отпраздновал запуск на МКС построенного его корпорацией Space Exploration Technologies космического корабля с четырьмя астронавтами на борту, а уже в понедельник, всего через несколько часов после начала торгов, акции Tesla подскочили на 15%, обогатив владельца компании на 7,6 млрд долларов.



Так же было объявлено, что 21 декабря его компания Tesla все же попадет в престижный индекс S&P 500.



В результате всего, состояние Илона Маска достигло 109,7 млрд долларов, он отметился в этом году самым высоким ростом доходов, его состояние увеличилось на 82,2 млрд.



Стоит напомнить, что это уже второй раз, когда Маск обгоняет Цукерберга и становится третьим в списке самых богатых людей.



Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск раскрыл планы строительства города на Марсе. По словам гендиректора SpaceX, космический корабль Starship может отправиться без людей на борту на красную планету уже в начале 2024 года.



