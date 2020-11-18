Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила о восстановлении рейсов в Армению с 4 декабря 2020 года.



Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в среду, 18 ноября.



Так, согласно данным пресс-центра, возобновление полетов стало возможным благодаря стабилизации ситуации в регионе.

"МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт "Звартноц" (Ереван) и обратные рейсы в Киев два раза в неделю", - говорится на сайте компании.



Отмечается, что МАУ внимательно следит за ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране.



Ранее "Страна" сообщала, что МАУ отменяет рейсы из Харькова и Львова в Израиль. Указанные изменения произошли в связи с продлением карантина, введенного правительством Израиля с целью предотвращения распространения Covid-19.



Также напомним, что рейс Киев - Нью-Йорк отменен до весны-2021. Авиакомпания МАУ продолжает планировать свои полеты исключительно исходя из объективных рыночных и эпидемиологических факторов, говорится в сообщении.