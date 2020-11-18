Предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о народовластии через всеукраинский референдум поддержали в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти и рекомендовали Верховной Раде для принятия во втором чтении.

В среду, 18 ноября, во время голосования за президентский законопроект 18 членов комитета проголосовали "за", а трое - воздержались.

Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" Зеленский зарегистрировал еще летом, 9 июня. Еще тогда он определил его как неотложный.

Документ предусматривает четыре основных составляющих вопроса, который может быть вынесен на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопрос изменения территории Украины; вопрос прекращения действия законов или их положений.

При этом рабочая группа предусмотрела "четыре предохранителя" по махинациям в вопросах изменения территории Украины: нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Также нельзя вынести на референдум вопрос налогов, бюджета и амнистии; вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка (назначения виновных, вынесения приговоров).

Ранее "Страна" писала о том, что Рада может рассмотреть закон о референдуме уже на нынешней неделе.

Также "Страна" анализировала, для чего пропрезидентской партии "Слуга народа" нужен этот закон.