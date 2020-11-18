18 ноября – Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. О том, как родители могут защитить детей от сексуального насилия в интернете, "Стране" рассказала Анастасия Дьякова, cоветник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре - министре цифровой трансформации Украины.

Кибербуллинг – это травля, оскорбления или угрозы онлайн. Кибербуллинг обычно проявляется в отправке жертве сообщений с угрозами или публикации унижающих достоинство жертвы фотографий и видео в социальных сетях или даже в создании поддельных веб-сайтов с унижающей жертву информацией.

По словам Дьяковой, кибербуллингу подвержены даже самые маленькие дети, которые еще не пользуются гаджетами. Причем риску онлайн-насилия зачастую, сами того не осознавая, своих детей подвергают родители. Например, выкладывая фото полуобнаженных младенцев в соцсети – эти кадры могут использовать в своих целях киберпреступники.

Анастасия Дьякова дала рекомендации родителям, как уберечь детей от онлайн-насилия.

Постить в соцсетях как можно меньше фотографий маленьких детей.



"Когда ребенок маленький и не может сам принимать решения о публикации своих фото, родители без его согласия создают цифровой отпечаток своего ребенка в сети. Мы пишем его историю. Одно дело, когда это печатный альбом с фото, который был в нашем детстве. Альбом лежит дома на полочке и его могут видеть только родные люди. Другое дело – когда фото ребенка доступны каждому второму человеку на планете, имеющему доступ к интернету", - объясняет Анастасия Дьякова.



Не выставлять обнаженные фото ребенка, даже новорожденного.



"Извращенцы могут использовать такие фото для собственного удовлетворения. Эти фото могут появиться на сайтах с детской порнографией. Такой контент, в том числе, продается", - рассказала Дьякова.



Если ребенок достиг школьного возраста, перед публикацией родители должны спрашивать у него разрешения на то, чтобы выставить конкретное фото.



Не публиковать фото детей с различных спортивных занятий, кружков – где дети могут быть в различных сексуализированных позах.



"Например, в шпагате, на четвереньках, в наклоне. Для родителей это нормальные спортивные фото, но преступники могут воспринять такие кадры иначе", - отмечает Дьякова.



И советует не "светить" геолокацию мест, где бывает ребенок.



"Когда родители публикуют фото, на которых видно, где находится ребенок – адрес школы, спортивной секции, где он живет, – это уже угроза физической безопасности ребенка. Особенно, если это "звездная семья" публичных людей. Может дойти до физического насилия или преследования ребенка. Места, в которых вы с ребенком часто бываете, должны оставаться приватными", - предупреждает Анастасия Дьякова.



Следить за тем, чтобы в кадре ребенок выглядел прилично и опрятно.



"Если ребенок чем-то вымазался и сделал гримасу, родителям смешно. Такие фото можно сбрасывать в закрытый семейный чат. Но выкладывать их в общий доступ не стоит – ребенок может из-за таких фото стать жертвой буллинга в школе", - объясняет Дьякова.



Помните: все, что загружаем в интернет, уже нам не принадлежит.



"Вы не можете проверить, кто увидит фото в сети. Настройки приватности часто слетают. Если вы выставили фото, а через два часа удалили – это не гарантия того, что потом кадр нигде не всплывет. Что хоть раз попало в интернет, уже не является приватным", - уточняет Дьякова.

Получается, что многие родители, сами того не подозревая, подвергают детей риску онлайн-буллинга – просто выставляя их фото в соцсети.

Анастасия Дьякова уточняет, что часто т.н. "инстасемьи", которые документируют в соцсетях практически каждый шаг ребенка с момента рождения, не осознают всех рисков такого поведения.

"Такие родители с рождения лишают ребенка права на приватность. Когда ребенок еще не в осознанном возрасте и не может запретить выставить то или иное фото. Думаю, родители так поступают из-за непонимания последствий. Родителям кажется, что они просто выставляют фото и видео ребенка, и это невинно. Обычному человеку сложно представить, что кто-то может иначе использовать эти материалы – например, фото, где ребенок принимает ванну, вполне может потом всплыть на сайтах с детской порнографией. Или на улице или в школе к ребенку могут подходить люди и давить психологически – мол, я знаю, кто ты, видел тебя голым в ванне. Хотя ребенок не выбирал для себя быть публичным. Это был выбор родителей. Нужно повышать осведомленность родителей о том, что они делают. И приучать их спрашивать у детей разрешения на публикацию их фото", – считает Анастасия Дьякова.

Она добавила, что сейчас идет разработка законопроекта по криминализации детской порнографии №3055.

Также в сентябре была запущена круглосуточная консультационная линия по безопасности детей в интернете – 1545 – 3. Там можно анонимно получить помощь в случае насилия над ребенком в интернете: кибербуллинга, вымогательства, шантажа, фейковыых страничек и т.д.

На специальный интернет-портал можно сообщить о контенте сексуального насилия над детьми, обнаруженном в Интернете. Также для этого создан чат-бот #Stop Sexting на сайте и в Telegram.

Напомним, недавно Рада одобрила 3-летний срок за предложение секса ребенку и 5-летний за саму встречу.

Также мы писали, что в 2019 году украинских детей насиловали более полутысячи раз. В 80% случаев преступниками были их знакомые.