Подпись президента РФ Владимира Путина является гарантией необратимости договоренностей по Нагорному Карабаху. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщает ТАСС.

"Личная роль президента России, его подпись под трехсторонним заявлением представляют собой исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию необратимости этого процесса", - говорится в заявлении МИД.

Как отметил МИД Азербайджана, Баку "высоко ценит усилия, которые предпринимает российская сторона в целях урегулирования армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта".

"Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН и единственная из трех государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ страна, непосредственно граничащая с нашим регионом, имеющая с ним давние исторические связи. Это объясняет прямую заинтересованность России в укреплении безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Баку "полностью разделяет" оценку президента РФ, согласно которой важным достижением трехстороннего заявления является прекращение кровопролития.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле назвали внутренним делом Турции ее планы отправить военных в Азербайджан.

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