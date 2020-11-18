В среду, 18 ноября, Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований.



Об этом сообщается во время очередного заседания Кабмина.



"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством республики Индонезия про взаимную отмену визовых требований", - говорится в распоряжении.



Ранее "Страна" сообщала, что Израиль и ОАЭ ввели безвизовый режим, а также авиационном сообщении и защите инвестиций и сотрудничестве в сфере науки и технологий. Так, стороны подписали документы в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива.



Также напомним, что в конце октября глава представительства Европейского Союза в Украине Мати Маасикас заявил, что для восстановления доверия между Украиной и ЕС необходимо немедленно восстановить наработанную антикоррупционную систему.