Украинского театрального режиссера Романа Виктюка, который умер в Москве 17 ноября, похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове. В этом городе артист родился.

Об этом со ссылкой на племянницу театрального деятеля Екатерину Виктюк пишет "Радио Свобода".

По ее словам, тело перевезут из России, но когда это случится, пока не известно. Племянница добавила, что ее дядя завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его желание. Семейный склеп на Лычакове Виктюк приобрел сам.

Дизайнер Роксолана Шимчук рассказала, что уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу транспортировать в родной город.

"Насколько мне известно, нет проблем по перевозке тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером было в этом заведении. Роман Виктюк умер от осложнения после перенесенного вируса Covid-19", - рассказала Шимчук.

Напомним, Роман Виктюк умер в больнице Москвы, куда ранее его госпитализировали с коронавирусом. Позже стало известно, что артист скончался из-за тромбоэмболии (закупорка кровеносного сосуда тромбом). Он шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно умер.

Мы подробно рассказывали, что известно о знаменитом украинском режиссере.