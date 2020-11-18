В последние дни поступают трагические новости об украинцах, которые болели коронавирусом. Наши сограждане умирают. Но не потому что их нельзя было спасти, а из-за нехватки кислорода в больницах.

По мнению украинских властей, самый страшный сценарий ковида в Украине - когда начнется "сортировка" больных. То есть когда врачи начнут решать, кого спасать, а кого - нет. По факту это уже не пессимистический прогноз, а сегодняшняя реальность.

"Страна" рассказывает об известных летальных исходах и причинах, почему ситуация стала настолько критической.

Нехватка кислорода, роды на ступеньках

Разберем наиболее резонансные случаи в больницах, связанные с ковидом.

15 ноября преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь попала в реанимацию с ковидом. Оттуда украинка пожаловалась мэру на отсутствие кислорода для пациентов.

"Я знаю, вы в этом городе можете все! Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!" - написала Грабарь.

В комментариях под этим постом женщине написала заммэра Мария Мисюрова. Она заявила, что по состоянию на 22:00 15 ноября "кислород есть, все отделения работают".

Однако жизненно важного кислорода преподаватель не дождалась. Спустя два дня, 17 ноября, она скончалась в городской больнице Житомира №1. Ольге Грабарь было 39 лет.

О втором подобном прецеденте - в Киевской области - сообщила волонтер Дана Яровая.

По словам Яровой, у ее знакомого отец и сын попали в больницу. Им давали кислород по 15 минут в сутки.

"Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", - написала Яровая.

Позже в комментарии "Стране" она уточнила, что трагедия случилась в больнице №3 Белой Церкви.

В Киевской ОГА инцидент отрицают. Чиновники ссылаются на главного врача больницы Татьяну Дидыч, которая заявила: "В подчиненном мне медучреждении такого случая не было".

Не только кислород становится причиной драматических инцидентов.

В середине ноября на пороге роддома в Черкассах ребенка родила Евгения Киркичи. Дальше порога роженицу с позитивным тестом на коронавирус не пустили.

Муж Александр Киркичи пытался достучаться к врачам, чтобы они оказали помощь, но к ним никто не вышел. Схватки продолжались. Мужчина вынужден был снять куртку, на которую бы легла жена. Роды он принял на улице самостоятельно.

Несмотря на чудовищность случая, эта история со счастливым концом - с мамой и малышом все хорошо. В подробностях о "оригинальных" родах молодой папа рассказал в интервью "Страны".

Во Львовской области в начале ноября трагически оборвалась жизнь целой семьи врачей.

79-летняя Анна Городенчук была заведующей гинекологическим отделением, а ее муж - 80-летний Богдан Городенчук - завлабораторией и гастроэнтерологом в Сокальской центральной районной больнице.

Несмотря на преклонный возраст, супруги до последнего продолжали принимать пациентов. В итоге Горденчуки заразились ковидом и были госпитализированы во львовскую больницу. Скончались они в разницей в день. Муж - 10 ноября, жена - 11-го.

В конце октября осиротел ребенок другой пары врачей. Семья проживала в городе Тараще под Киевом. 39-летняя Галина Степченко работала медсестрой, 51-летний Валентин - врачом-анестезиологом в местной больнице.

Вместе со своим 13-летним сыном они заразились коронавирусом и попали в реанимацию. Через неделю после госпитализации женщина скончалась. Супруг, узнав об этом, умер в тот же день. Теперь ребенок остался один, он продолжал лечение на аппарате ИВЛ.

Операция "Сортировка". В чем причина трагедий?

На минувших выходных в Украине стартовал карантин выходного дня. После чего власти припугнули украинцев тотальным локдауном. Условие его введение, по главы комитеты Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого, - если будет запущен протокол сортировки больных коронавирусом.

Простыми словами сортировка означает следующее: врачи будут выбирать, каких пациентов лечить и давать им кислород, а каких - оставлять умирать. В общемировой практике в таких ситуациях медики склоняются к больным средней тяжести. Поскольку шансы спасти их намного выше, чем тяжелых.

Украинские власти описывали этот сценарий как самый плохой и гипотетический. Но, судя по перечисленным выше новостям из регионов Украины, негласно протокол сортировки уже внедрен.

Вернется к кануну введения карантина выходного. Тогда новую меру комментировали лидеры мнений, в числе прочих был и киевский предприниматель Алексей Давиденко, бизнес которого связан с медициной.

Давиденко активно выступал за полный локдаун. Его единственным аргументом была инсайдерская информация об отсутствии кислорода в больницах.

"...Пример 1.

На прошлой неделе в одной из столичных больниц отданных под Коронавирус запаса кислорода оставалось на 3 часа. Под угрозой были жизни сотен пациентов.

Пример 2.

В Областных центрах уже есть тотальные проблемы с койками в реанимациях. Существует живая очередь, чтобы лечь в реанимацию.

Пример 3.

В крупных областных центрах, таких например как Полтава, люди уже стоят в очереди, чтобы подышать кислородом. А пока ждут свою очередь дышат в открытое окно.Вы себе вообще можете представить, что творится в районных больницах, если эти три примера - это уже реальность крупных городов вчерашнего дня.

Вы ещё не поняли.

Нет у них плана.

Нет у них золотой рыбки.

Нет у них запасного варианта

Вывод.

Завтра может быть таким, что наши муки сомнения про тотальный локдаун будут выглядеть блекло на фоне тысяч закрытых гробов..." - написал Алексей Давиденко в фейсбуке.

О проблемах с доступом к кислороду "Стране" рассказывала и врач-инфекционист Ольга Кобевко.

"Кислорода нет. У нас - опорная больница для приема больных с Черновицкой области, и есть всего четыре кислородных точки и масса сломанных концентраторов, которые перегреваются и не работают. Люди синеют, задыхаются, а помочь ты им не можешь, весь кислород роздан, и подключать новых госпитализированных попросту некуда. Дошло до того, что люди приходят со своими баллонами - достают через знакомых или вообще приносят промышленный. Нет кислородной разводки, которую вполне реально было сделать за семь месяцев эпидемии, не хватает концентраторов, которые тоже можно было бы закупить (30-50 тысяч гривен за штуку - Ред.)", - сказала Ольга Кобевко.

Похожую ситуацию описала СМИ одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

"В сентябре пациенты реально дрались за кислород, выдирая маску друг у друга. Была большая проблема, на всех не хватало концентраторов. Власть 8 месяцев про***ла, извините", - сказала волонтер.

Что собираются делать власти?

17 ноября проблематика - в частности, с кислородом - была поднята на уровне правительства и Минздрава. Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о выделении средств на кислород для больных ковидом.

"Средства на кислород были выделены ориентировочно месяц назад, первые более 570 миллионов гривен. Сейчас было выделено еще более 870 тысяч гривен. Всего практически почти более 1,5 миллиардов выделено на подведение кислорода", - рассказал глава правительства.

Далее глава правительства рассказал о планах власти. Больницам ставится задача до конца года подключить к подаче кислорода не менее 80% коек. В абсолютных числах это около 50 тысяч койко-мест.

Более подробно тему развила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк. Из ее слов следует, что нехватка кислорода - вопрос не только денег, но в первую очередь времени и человеческого ресурса.

"Даже несмотря на выделенные средства на проведение магистралей, на закупку кислородных концентраторов, есть ряд проблем, которые возникают на местах. Не хватает работников, проводящих эти магистрали, не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. Я вас уверяю, что в каждом регионе, в котором я бываю, нет равнодушных ни среди власти, ни среди врачей к тому, чтобы этого не сделать. К сожалению, нужно время и большинство работ для того, чтобы довести показатель до 80%. Сегодня мы понимаем, что это будет не раньше декабря", - сказала Ирина Садовьяк.

Отсюда можно сделать несколько выводов.

1. Оформлять техническую документацию и прокладывать магистрали для подачи кислорода в больницы можно (и нужно) было летом. Однако в теплый период власть не стала усиленного готовиться ко второй волне ковида, которую сама же прогнозировала. Вместо этого деньги усиленно тратились на "Большое строительство".

2. Выделение средств на увлечение койко-мест, оснащение их кислородом руководство страны также запустило лишь в октября - после резкого всплеска заболеваемости в конце сентября.

Почему летом власть усиленно не готовилась к осеннему пику пандемии? Этот вопрос тысячи украинцев, которые заболевают ковидом сегодня, могут задать власти.

Но ответ - что в этот период власти тратили деньги из коронавирусного фонда на дороги - граждан вряд ли устроит. Поэтому уже сейчас понятно: руководство страны до последнего будет скрывать коллапс медицинской системы и отрицать нехватку кислорода на местах.