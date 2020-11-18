В ходе заседания во вторник, 17 ноября, парламент Нидерландов утвердил резолюцию с призывом к правительству предложить Евросоюзу ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Палата представителей призывает правительство выступить в Европейском союзе за введение санкций, ориентированных против президента Азербайджана Ильхама Алиева, его родственников, ключевых фигур азербайджанского наступления и сирийских боевиков, развернутых Турцией в Нагорном Карабахе", - говорится в документе.

В другой резолюции, принятой нидерландским парламентом, указано, что последний конфликт в Нагорном Карабахе "был инициирован Азербайджаном при поддержке Турции".

"Парламент призывает правительство применять индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за это насилие как в Азербайджане, так и в Турции", - говорится в резолюции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал решение парламента Нидерландов несправедливым. Впрочем, чтобы санкции были введены, их должно утвердить правительство страны, а не депутаты.

"Парламент Нидерландов, к сожалению, принял решение о санкциях против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил, что в ходе обсуждений глава МИД Нидерландов выступил с более сбалансированным подходом. Но парламент принял такое несбалансированное и несправедливое решение, и это, конечно же, не будет способствовать более тесным отношениям между нашими странами", - сказал Алиев.

Напомним, ранее во Франции сообщили, что ЕС введет санкции против Турции, если она не будет соблюдать перемирие в Карабахе.

Также мы писали о том, что Алиев исключил возможность особого статуса для Нагорного Карабаха.