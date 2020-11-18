Кабинет министров Украины утвердил назначение нового главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина, который в последние годы занимал пост экс-директора аэропорта "Борисполь", а до это был заместителем киевского мэра Виталия Кличко.

Такое решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании, 18 ноября, вместе с другими кадровыми назначениями.

Напомним, 24-го апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефедова. В тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителя таможни - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

После этого Кабмин несколько раз назначал на эту должность новых людей. Последним из них был временно исполняющий обязанности главы Гостаможни Евгений Ентис, который сменил Андрея Павловского.