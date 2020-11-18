Чернобыль накрыло первым снегом. Для сотрудников Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника это не стало неожиданностью, поскольку с начала недели, по данным местной метеостанции наблюдался переход среднесуточных температур в зону ниже ноля.

"Наступила последняя предзимняя фаза осени. Будут чередоваться морозные дни и оттепель, периоды снега и его таяния. Однако общая тенденция состоит в снижении суточных температур. На малых водоемах появляется ледостав. Уже не встретим холоднокровных животных - они впали в спячку", - говорится в сообщении на странице заповедника в соцсети.

Отмечается, что период зимнего покоя настал у деревьев и кустов. Также появляются северные птицы мигранты, например, зимняк. А белки и зайцы одеваются в зимний мех.





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