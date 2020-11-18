В ходе заседания в среду, 18 ноября, Кабмин принял проект постановления об экспериментальном проекте по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности работы глав областных и городских государственных администраций.

Оценка будет проводиться на основе актуализированного перечня показателей эффективности деятельности глав местных госадминистраций. Кроме того, будет проводиться динамики показателей, сведение и обнародование результатов мониторинга и оценки.

Напомним, "Страна" подробно писал о том, что еще принял Кабмин на заседании 18 ноября.

Так, например, Кабмин утвердил реформу пенсионной системы в Украине. Речь идет о накопительных пенсиях, но не для всех украинцев, а только для категорий рабочих по спискам №1 и №2 - туда входят представители "вредных" специальностей.