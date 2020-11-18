Американская фармкомпания Pfizer, спустя девять дней, завила, что эффективность ее вакцины от коронавируса выросла сразу на пять процентов и достигла отметки в 95%.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте в среду, 18 ноября.

Pfizer сообщает, что вакцина под названием BNT162b2, разработанная вместе с немецкой BioNTech, показала такую эффективность через 28 дней после того, как участники испытаний получили первую дозу препарата. В ходе исследований коронавирусную инфекцию выявили у 170 добровольцев, 162 из которых получали плацебо.

По данным компании, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых, а среди добровольцев старше 65 лет эффективность BNT162b2 превысила 94%.

Напомним, Украина планирует закупать эту вакцину от коронавируса. "Страна" подробно рассказывала о попытках наших чиновников заполучить лекарство от Covid-19, деталях ее покупки, проблеме с низкими градусам и о том, что хранить ее можно только при температуре -70 градусов.

Также мы писали, что, по предварительным данным, вакцина от Pfizer будет стоить 530 грн.