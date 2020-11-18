По версии аналитического подразделения Economist Intelligence Unit (EIU) Гонконг, Париж и Цюрих разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира. В прошлом году первое место занял Сингапур.



Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Париж и Цюрих вытеснили с первого места Сингапур и Осаку, поднявшись с пятого места, которое они делили ранее.

"Цены в Сингапуре упали на фоне оттока иностранной рабочей силы из-за пандемии. Население Сингапура сократилось впервые с 2003 года, что привело к снижению спроса и дефляции", - объясняют в журнале.

ТОП-5 самых дорогих городов выглядит так:

Цюрих

Париж

Гонконг

Сингапур

Тель-Авив.





Стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже, что, в частности, связано с укреплением евро относительно доллара США.

Многие ценовые тренды сохранятся в 2021 году, поскольку мировая экономика вряд ли до 2022 года достигнет уровня, наблюдавшегося до пандемии, расходы останутся ограниченными, а цены будут испытывать понижательное давление.

EIU отмечает, что в качестве отправной точки считает прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 138 категориях.



Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году в мире поменялся самый дорогой бренд. В тройку лидеров самых дорогих брендов попали Amazon, Apple и Google.



Также напомним, что проданная на аукционе гитара Курта Кобейна стала самой дорогой в истории. Ее было продано за 6 010 000 долларов.