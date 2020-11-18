Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании согласовал увольнение главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и назначение на этот пост нового руководителя - бизнесмена Сергея Гамалия. Таким образом согласованы соответствующие проекты указов президента.

Как рассказал сам о себе Сергей Гамалий, он никогда не работал в государственных органах. Он является предпринимателем, собственником ООО "Делиция", которое занимается ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

По его словам, среди приоритетных задач он видит сотрудничество с новым облсоветом, а самым большим вызовом является борьба в коронавирусом.

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