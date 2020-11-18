Соединенные Штаты Америки запустили двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, целью которой является "сплотить внутренне перемещенных лиц в Украине".

Данный проект разрабатывали совместно с советом международных научных исследований и обмена - IREX, сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в своем Twitter в среду, 18 ноября.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора.

Также рассказывали, что Украина вошла в топ-10 стран мира, где больше всего внутренних переселенцев .