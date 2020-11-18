Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей", - написал он.

Кроме того, по его данным, дополнительные средства будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

Напомним, украинцы с Covid-19, которые лечатся на дому, могут быть признаны здоровыми без результатов ПЦР-теста.

Также мы писали о том, что в Украине каждый третий ПЦР-тест у больного Covid-19 дает неверный результат.