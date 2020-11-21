Сегодня отмечается день десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он же известен как день ВДВ.
21 ноября принято поздравлять "красные береты" с их профессиональным праздником.
"Страна" публикует открытки и поздравления в стихах на русском и украинском языках, которые можно отправить в смс защитникам.
В достойный, гордый праздник
Скажу тебе по случаю:
С Днем ВДВ, десантник.
Желаю только лучшего!
Побольше бы здоровья
И море удовольствия,
Чтоб жизнь была любовью,
Теплом, достатком полною.
Тобі я, десантник мій, здамся без бою,
Піду на край світу я вслід за тобою,
З тобою удвох в небесах політаю!
Із Днем ВДВ тобі, любий, вітаю!
Із Днем ВДВ, мій татусю, тобі,
Хай небо сміється тобі голуб,
Хай сонцем щомиті душа зігрівається
І все, що ти хочеш, в житті хай збувається!
Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!
Тремтить нехай ворог від жаху і страху,
Біжить далі, наче від вогню.
З днем ВДВ! Відзнач його з розмахом!
Хай бачить світ, що крутіше немає тебе!