Сегодня отмечается день десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он же известен как день ВДВ.

21 ноября принято поздравлять "красные береты" с их профессиональным праздником.

"Страна" публикует открытки и поздравления в стихах на русском и украинском языках, которые можно отправить в смс защитникам.

В достойный, гордый праздник

Скажу тебе по случаю:

С Днем ВДВ, десантник.

Желаю только лучшего!

Побольше бы здоровья

И море удовольствия,

Чтоб жизнь была любовью,

Теплом, достатком полною.

Тобі я, десантник мій, здамся без бою,

Піду на край світу я вслід за тобою,

З тобою удвох в небесах політаю!

Із Днем ВДВ тобі, любий, вітаю!

Із Днем ВДВ, мій татусю, тобі,

Хай небо сміється тобі голуб,

Хай сонцем щомиті душа зігрівається

І все, що ти хочеш, в житті хай збувається!

Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!

На жизнь смотри счастливым взглядом,

Пусть бед не будет и разлук.

Спокойны мы, ведь с нами рядом

Есть верный и надежный друг!

Тремтить нехай ворог від жаху і страху,

Біжить далі, наче від вогню.

З днем ВДВ! Відзнач його з розмахом!

Хай бачить світ, що крутіше немає тебе!