Ученые предложили новый способ диагностирования болезни Альцгеймера (состояния, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом, вызывающее проблемы с памятью, мышлением и поведением).

В частности специалисты из американского Медицинского центра Седарс-Синай разработали метод выявления заболевания по сетчатке глаза. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer.

Ранее уже было известно, что у умерших пациентов с болезнью Альцгеймера в сетчатке обнаруживаются отложения бета-амилоида. Также была установлена корреляция между его количеством и тяжестью симптомов.

Исследователи решили выяснить, можно ли выявить эти отложения при жизни. Они проанализировали снимки сетчатки людей старше 40 лет с признаками когнитивных ухудшений, выявив определенные периферийные области, которые соответствовали повреждениям мозга. При изучении изображений ученые обнаружили пациентов с повышенным накоплением в сетчатке амилоидных белков, что означало более высокую вероятность развития болезни Альцгеймера или когнитивных нарушений.

Исследователи надеются, что новые данные позволят разработать методы диагностики болезни Альцгеймера до появления симптомов. Также они допускают, что с болезнью удастся бороться с помощью препаратов, снижающих содержание токсичных белков.

Ранее "Страна" писала о том, что Билл Гейтс пожертвует рекордную сумму на борьбу с болезнью Альцгеймера и слабоумием.

Также мы сообщали, что после своей отставки Супрун рассказала украинцам о профилактике болезни Альцгеймера.