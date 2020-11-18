Единственному известному в мире белому жирафу, который живет в заповеднике на северо-востоке Кении, поставили электронную метку, чтобы уберечь его от браконьеров.



Об этом сообщает британское агентство BBC.



Так, сигнал от метки каждый час будет поступать на спутник и рейнджеры смогут отслеживать его передвижение в режиме реального времени.



Этот жираф не является альбиносом, он родился с редким генетическим расстройством - леуцизмом, в результате которого кожа утеряла свой пигмент.



"После того, как в марте браконьеры убили двух родственников этого жирафа - самку и ее семимесячного детеныша, у которых тоже была белая кожа, он, судя по всему, остался единственным в мире белым жирафом", - заявили ученые.



"Следящее устройство было прикреплено 8 ноября к одному из оссиконов (так называются рожки жирафа)", - сообщили в природоохранной некоммерческой организации "Ishaqbini Hirola".



В данный момент, по подсчетам природоохранных организаций, в дикой природе во всем мире насчитывается 68293 жирафа.



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