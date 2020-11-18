В Луганской области первым восьми пострадавшим от войны на Донбассе выплатят компенсации от государства за разрушенное жилье. Всего было подано 78 заявлений на компенсацию жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации.

18 ноября прошло первое заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Комиссия рассмотрела представленные Попаснянским городским советом и военно-гражданской администрацией города Лисичанск списки пострадавших. От Попасной в списке было три человека, от Лисичанска - пять.

По итогам заседания решили выделить компенсацию по 300 тысяч гривен (шестерым в списке), одному человеку - 282,2 тысячи гривен, еще одному - 231,2 тысяч гривен.

"На рассмотрение комиссии для компенсации за разрушенное жилье было подано 78 заявлений. Сегодня мы одобрили восемь просьб, которые были выполнены в соответствии с требованиями правительственного постановления. Общая сумма компенсации по одобренным заявлениям составляет 2,313 миллиона гривен. Люди должны максимально быстро получить средства: сотрудники Департамента социальной защиты населения ОГА в пятидневный срок передают информацию Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, после согласования Министерства из госбюджета выделяются средства на область, а затем на счета пострадавших", - рассказал директор Департамента ЖКХ Виталий Сурай.

Напомним, ранее власти решили, как будут платить компенсации за разрушенное жилье на Донбассе. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не превышать 300 000 гривен.

Также мы писали, что половина из всех получивших компенсацию за жилье нардепов оказались миллионерами.