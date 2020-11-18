Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом, чувствует себя лучше. Он продолжает работать в онлайн-режиме.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель пишет "Укринформ".

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", - сказала Мендель.

По ее словам, глава Офиса президента Андрей Ермак, который получил положительный результат теста на коронавирус в тот же день, что и Зеленский, также выздоравливает.

Напомним, 12 ноября стало известно, что зараженные Сovid-19 Зеленский и Ермак были доставлены в Феофанию.

Также сообщалось, что содержание Зеленского в Феофании обходится в почти 8000 грн в день.