Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Об этом сообщается на сайте главы государства во среду, 18 ноября.

"Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - сказано в указе. Причины увольнения не указываются.

Отметим, что Герсак возглавлял СБУ в Николаевской области с сентября 2019 года.

Скриншот: president.gov.ua

Как сообщает "Украинская правда", по словам народного депутата Соломии Бобровской, Герсак регулярно встречался с гражданами Росси "с сомнительной репутацией". Народные избранники направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу, так как встречи сотрудников СБУ с иностранцами (кроме оперативной работы) без разрешения руководства строго запрещены.

Бобровская также говорила, что направила еще одно обращение в Офис генпрокурора и ГБР о предоставлении Герсаком доступа к государственной тайне первому заму председателя Николаевского облсовета Тахиру Садридинову до официального вступления в полномочия.

В ГБР ответили, что открывать уголовное производство не будут, потому что не нашли состава преступления.

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