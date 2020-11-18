Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, по ее словам, для дальнейшей реализации программы stand-by необходимо "полное взаимопонимание в шагах".

Об этом она написала в Twitter.

"Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", - отметила Георгиева.

Отметим, что краткое заявление главы МВФ контрастирует с очень обширным пресс-релизом, который выдал накануне Офис президента.

На Банковой заявили, что в беседе были затронуты темы здоровья Зеленского, выполнения Киевом обязательств перед МВФ и ситуации с решением КСУ по поводу антикоррупционного законодательства.

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