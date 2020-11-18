Личный состав Вооруженных Сил Украины обяжут изучать английский язык для ускорения имплементации стандартов НАТО. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Сегодня поставлена задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны обработан новый ориентировочный каталог военных должностей офицерского (сержантского) состава, в котором определены требования к базовому образованию, уровню военного образования и владению иностранным языком. Кроме того, для тех, кто владеет английским языком на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском. Это, по мнению руководства, открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

Кроме того, осуществляется реализация проекта поставок правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий.

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