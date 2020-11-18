Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова. Причиной этому стало то, что заведение его сына продолжало работать в субботу, 14 ноября, не смотря на "карантин выходного дня".

Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента коммуникации МВД Ярослава Тракало сообщает "Украинская правда".

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности".

Тракало добавил, что Нацполиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Увольнение Наумова произошло после того, как накануне журналисты в программе Bihus.Info заявили, что элитный столичный ресторан NAVY, который принадлежит сыну Наумова, работал 14 ноября.

Журналисты, в частности, зафиксировали наполовину заполненную автостоянку перед заведением и припаркованной там белый "Крайслер", которым ранее пользовался Иван Наумов.

За час журналисты насчитали около 20 посетителей, которые заходили внутрь компаниями после прохождения температурного скрининга.

Видео: Youtube-канал/ BIHUS info

Напомним, на выходных из-за карантинных нарушений закрыли более двух тысяч объектов.

Также мы писали, что в Киеве "Фокстрот" и "Гулливер" работали, несмотря на карантинный запрет. Это было замечено во время работы по мониторингу соблюдения ограничений на запрет деятельности.