Венгрия продлила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы со второй волной пандемии, до 8 февраля.

Об этом сообщает агентство HVG.hu со ссылкой на постановление венгерского правительства.

Ограничения включают комендантский час с 20:00 до 05:00, запрет собраний, переход на дистанционное обучение средних школ и университетов. Они действовали до 11 декабря, но теперь их продлили на два месяца.



За сутки в Венгрии было зарегистрировано более 4200 новых случаев заболевания и 99 смертей, немного меньше, чем на прошлой неделе. В настоящее время с коронавируса госпитализированы почти 7500 пациентов.

Согласно официальной статистике, в Венгрии от Covid-19 с начала пандемии умерло 3380 человек.



Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия ограничила въезд украинцев во время действия комендантского часа в стране. Также на территорию Венгрии будут пропускать водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки.



Напомним, что Венгрия заявила о готовности купить российскую вакцину против Covid-19 при условии ее сертификации в альянсе.