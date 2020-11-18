В Бердянске медики обнародовали в сети карту, на которой обозначены адреса людей, больных коронавирусом. Также черным цветом выделено кладбище №2, где хоронят умерших от Covid-19, и ведущая к нему дорога. На гугл-карту нанесли более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому.

На карте отмечены адреса тех, кто болеет в данный момент. Согласно обнародованным данным, больше всего заболевших опасным вирусом в Нагорной части (74 человека), центре (70), Стекловолокно (66), АКЗ/РТС (45), Колонии/Макорты (34).

По данным Бердянского территориального медицинского объединения, на сегодняшний день в Бердянске коронавирусом болеют 469 человек. По данным на 18 ноября, в городе выявлено 6 новых случаев заболевания.

Ранее "Страна" писала о том, что Филарет назвал коронавирус Божьим наказанием за однополые браки и коррупцию.

Также мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 213 случаев коронавируса, число умерших перевалило за тысячу.