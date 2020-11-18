В среду, 18 ноября, в Берлине применили водомет для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, согласно данным полиции, в настоящее время у Бранденбургских ворот в центре города находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.



Как отмечается, митингующие так же против расширения полномочий правительства в разгар пандемии.



Безопасность в центре города обеспечивают 2,2 тыс. полицейских. В бундестаге, который находится неподалеку, в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите.



Ранее "Страна" сообщала, что в Берлине обязали носить медицинские маски везде, где нельзя соблюдать социальную дистанцию. Согласно новым правилам, маски нужно будет носить помимо общественного транспорта на улицах, рынках, в толпе, в очередях - везде, где соблюдение дистанции невозможно.



Также напомним, что в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих. Как отмечается, парижане протестовали против законопроекта о "глобальной безопасности" под Национальным собранием Франции.