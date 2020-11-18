На сегодняшнем заседании Кабмина был утвержден законопроект от Минсоцполитики, о котором уже писала "Страна" - о так называемой профессиональной накопительной системе.

Речь идет о накопительных пенсиях, но не для всех украинцев, а только для категорий рабочих по спискам №1 и №2 - туда входят представители "вредных" специальностей (шахтеры, рабочие, задействованные на химических, металлургических производствах и др.).

Представители таких профессий имеют право на льготный выход на пенсию (по списку №1 - с 50 лет, по списку №2 - с 55 лет). Пенсию им оформляют стандартно - через ПФ. Но разницу между льготным и обычным выходом на пенсию должны погашать работодатели.

Скажем, если человек выходит на пенсию в 50 лет, то работодатель должен платить Пенсионному фонду 10 лет. На практике такая схема работает со сбоями.

Как указано в пояснительной записке, за последние 10 лет задолженность перед ПФ по льготным пенсионерам выросла больше чем впятеро и продолжает увеличиваться на 1,5 млрд гривен в год.

Ежегодно работодатели не компенсируют ПФ четверть всех льготных пенсий. Многие предприятия, с которых люди уходили на пенсию, уже вообще не работают, так что выбивать долги, по сути, не с кого.

Чтобы решить эту проблему, Минсоцполитики предложил новую схему - накопительные пенсии для представителей льготных профессий. Накапливать пенсии будут за счет работодателей - им повысят ЕСВ (для списка №2- на 7%, для списка №1 - на 15%). Пенсионные счета станут обязательными для рабочих до 35 лет.

Пенсионных программ будет три: для выхода на пенсию с 50 лет, с 55 лет и программа добровольного участия (скажем, для тех, кому сейчас больше 35 лет) - условия пропишут в коллективных договорах.

Как подсчитали в Минсоце, за три ближайших года поступления по этим программам могут составить 19 млрд гривен. Но есть потенциально проблемный нюанс - пенсионные средства могут размещаться в негосударственных ПФ, что чревато их потерей. Плюс инфляционные риски - выгодно вкладывать пенсионные средства в Украине практически некуда, поэтому к моменту, когда человек выйдет на пенсию, его деньги попросту могут обесцениться.

Напомним, что ранее мы писали, повысят ли в Украине пенсионный возраст после заявлений премьер-министра об отсутствии денег на выплаты.