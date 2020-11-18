Появились подробности трагедии в Боярке под Киевом, где под дверью реанимации скончалась 53-летняя женщина, которой отказали в госпитализации. Ее родственники собираются подать заявление в полицию, поскольку винят в случившемся медиков и не хотят, чтобы подобные случаи повторялись,.

Об этом пишут "Факты".

За несколько дней до смерти жительница Боярки Светлана Гончар получила несколько отказов скорой помощи приехать к ней на вызов. Диспетчер рекомендовал обратиться к семейному врачу, но тот был все время на вызовах и не смог осмотреть пациентку, рассказывают ее родственники.

Через два дня, когда у женщины начались судороги, ее дочь обратилась на горячую линию Минздрава и тогда скорая приехала. Однако в машине, по словам родственников, не было необходимого оборудования. А медики около часа ждали информации от диспетчера, куда можно отвезти пациентку.

Тогда Светлану Гончар отвезли в ближайшее медучреждение - Боярскую больницу, которая является опорной для инфицированных коронавирусом. Но в ее реанимационном отделении не было мест.

Женщина умирала на руках у своего мужа. Врачи скорой пытались ее спасти, но сердце женщины не выдержало. В областном департаменте здравоохранения пообещали проверить все посекундно - от первого обращения в скорую помощь.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав дал совет мелкому бизнесу устраиваться в больницы.

Также мы сообщали, что под Черкассами роженицу с коронавирусом не пустили в больницу, ей пришлось рожать под зданием клиники.