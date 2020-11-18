С 19 ноября погода в Украине будет зависеть от антициклона Thodo, который принесет сильные морозы на Восток страны. А фронты северного циклона, которые будут наступать с северо-запада, обусловят сильный ветер.



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



Согласно ее прогнозу, осадков завтра не будет. Сильный ветер будет в западных и северных областях.



Температура ближайшей ночью, с 18 на 19 ноября, в восточных регионах опустится до -7...-13 градусов. На остальной территории мороз 0...-5.

Завтра днем в Украине ожидается 0...+5, на Востоке до -3. В западной части страны ночью будет теплее всего -1...+3, днем +5...+10.



В Киеве будет сухо, ветрено и прохладно. Ближайшей ночью от 0 до -2, днем в четверг +2...+3. В пятницу, 20 ноября, в столицу придет дождь с переходом в мокрый снег.







Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве выпал первый снег. Несмотря на регулярность события, многие украинцы поспешили поделиться фотографиями вечерней заснеженной столицы и собственным восторгом от сказочных пейзажей.



Также напомним, что в Сумской и Харьковской области тоже выпал первый снег.