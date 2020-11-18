Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что коронавирус является божьим наказанием людей за различные грехи, в том числе - за однополые браки и коррупцию. Также патриарх заявил, что Covid-19 нужен, чтобы обратить людей к Богу.

Об этом Филарет заявил в интервью "Украинским новостям".

"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх.

По его мнению, люди, когда страдают от коронавируса и боятся умереть, будут обращаться к Богу.

"Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, Господь попускает это, а других наказывает за разные грехи, в том числе и за эти однополые браки. Но грехов много. Ну, например, коррупция - грех? Не меньший, чем однополые браки. Неправда, которая нас окружает также. И за это Господь и наказывает, чтобы мы обратились к нему. Богатые люди накопили огромные средства, а затем один такой деятель заболел, я не буду называть его, и стал лечиться. Он готов был отдать все деньги, чтобы остаться в живых. Но деньги отдал и умер", - заявил Филарет.

Напомним, сам Филарет ранее уже преодолел коронавирус.

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