Дважды экс-министр финансов Украины Игорь Уманский в интервью "Стране" назвал причину, по которой Украина так и не получила очередной транш МВФ.

По его словам, это связано с растратой коронавирусного фонда на строительство дорог в рамках "Большой стройки".

Уманский утверждает, что в свое время, придумав коронавирусный фонд, с трудом уговорил кредиторов согласиться на эту меру. Но когда 36 млрд из 66 млрд ковидного фонда правительство направило на "Большую стройку", МВФ решил перестать финансово поддерживать Украину.

"В МВФ согласились на ковидный фонд. А когда деньги из ковидного фонда пустили на «Укравтодор», в МВФ сказали: «Украине ни копейки больше не дадим».

Уманский уверен, что МВФ не дал второй транш Украине из-за того, что ковидный фонд потратили на дороги.

"МВФ заморозил транш, потому что ковидный фонд потратили на дороги", - утверждает Уманский.

По его мнению, МВФ потерял доверие к Украине. Потому и заморозил финансирование.

Экс-глава Минфина также прокомментировал разработку плана "Б" на случай, если МВФ не даст второй транш.

"Что мешало это сделать еще в сентябре? Печально, что до них только сейчас дошло, что денег от МВФ не будет. Отношение у МВФ к нам очень простое: Украина не держит слово. Обещали из ковидного фонда финансировать медицину – отдали деньги на дороги. Если после смены власти все наши международные доноры были в эйфории, что что-то изменится, то сейчас у них есть понимание: чтобы они не предложили Украине, их все равно обманут. Власть не выполняет обязательства, которые подписала", - утверждает Игорь Уманский.

Полный текст интервью с Игорем Уманский можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, что Игорь Уманский второй раз за этот год со скандалом уходит из власти. На этот раз он описал схему, как "дорожный картель" из шести разворовал миллиарды из ковидного фонда, которые пошли на ремонт и строительство дорог.