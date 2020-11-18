Кабмин 18 ноября уже традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль, который вчера отчитывался по карантину выходного дня в парламенте, поблагодарил депутатов, что не проголосовали за отмену карантина. "Карантин выходного дня - это фактически единственная альтернатива локдауну. Он позволит нам выйти на плато 12-15 тысяч новых случаев в день уже в течение 2-3 недель и не перегружать медицинскую систему", — сказал Шмыгаль.

То есть, карантин выходного дня, на который массово жалуется бизнес, продолжит действовать.

Шмыгаль также сообщил, что из госбюджета будет выделено миллиард на закупку экспресс-тестов (их получат семейные врачи и бригады скорой помощи). Всего будет закуплен порядка 6 млн тестов. (900 млн гривен дополнительно выделят на кислород, от дефицита которого в ковидных стационарах уже умирают люди.

Также у Кабмина большие планы на "цифровизацию эпидемии" - записываться в очередь на ПЦР можно будет онлайн, ожесточится контроль за теми, кто сидит на самоизоляции через систему "Дия", а также появятся QR-коды, что позволит украинцам получать информацию о том, что они были в одном помещении с коронавирусными больными и должны провериться (об этой идее "Страна" уже писала).

Что касается цифровых технологий, то по ним Кабмин принял несколько отдельных постановлений, в частности, о расширении полномочий Минцифры в распределении частот, свбождении отдельных частот ТВ для интернета и пр. Все это должно улучшить ситуацию с Интернетом в Украине, - заверили в Кабмине.

"Страна" разбиралась, за что еще проголосовал Кабмин 18 ноября.

Накопительные пенсии

На сегодняшнем заседании Кабмина появился законопроект от Минсоцполитики, о котором уже писала "Страна" - о так называемой профессиональной накопительной системе.

Речь идет о накопительных пенсиях, но не для всех украинцев, а только для категорий рабочих по спискам №1 и №2 - туда входят представители «вредных» специальностей (шахтеры, рабочие, задействованные на химических, металлургических производствах и др.).

Представители таких профессий имеют право на льготный выход на пенсию (по списку №1 - с 50 лет, по списку №2 - с 55 лет). Пенсию им оформляют стандартно - через ПФ. Но разницу между льготным и обычным выходом на пенсию должны погашать работодатели. Скажем, если человек выходит на пенсию в 50 лет, то работодатель должен платить Пенсионному фонду 10 лет.

На практике такая схема работает со сбоями. Как указано в пояснительной записке, за последние 10 лет задолженность перед ПФ по льготным пенсионерам выросла больше чем впятеро и продолжает увеличиваться на 1,5 млрд гривен в год. Ежегодно работодатели не компенсируют ПФ четверть всех льготных пенсий. Многие предприятия, с к-рых люди уходили на пенсию, уже вообще не работают, так что выбивать долги, по-сути, не с кого. Также, по словам министра соцполитики Марины Лазебной, на многих предприятиях не ведется учет документов, поэтому люди часто просто не могут подтвердить свой льготный стаж.

Чтобы решить эту проблему, Минсоцполитики предложил новую схему - накопительные пенсии для представителей льготных профессий. Накапливать пенсии будут за счет работодателей - им повысят ЕСВ (для списка №2- на 7%, для списка №1 - на 15%). Пенсионные счета станут обязательными для рабочих до 35 лет.

Пенсионных программ будет три: для выхода на пенсию с 50 лет, с 55 лет и программа добровольного участия (скажем, для тех, кому сейчас больше 35 лет) - условия пропишут в коллективных договорах.

Как подсчитали в Минсоце, за три ближайших года поступления по этим программам могут составить 19 млрд гривен.

Но есть потенциально проблемный нюанс - пенсионные средства могут размещаться в негосударственных ПФ, что чревато их потерей. Плюс инфляционные риски - выгодно вкладывать пенсионные средства в Украине практически некуда, поэтому к моменту, когда человек выйдет на пенсию, его деньги попросту могут обесцениться.

Как отметили представители профсоюзов, новую систему планируется внедрить уже с 1 января 2021 года, но инфраструктура к этому не готова, нет гарантий сохранности активов. Кроме того, при предложенном увеличении ЕСВ для работодателей (на 7-15%) людям придется работать больше, чтобы выйти на ту пенсию, которую они бы имели по действующей системе. Эти замечание обещали учесть при работе над проектом в комитетах Рады.

Таможенная "уравниловка" для легпрома

Кабмин согласовал законопроект об унификации таможенных пошлин на продукцию легпрома.

Как указано в пояснительной записке, сейчас ставки пошлины на продукцию даже в пределах одной товарной позиции заметно отличаются.

Скажем, нитки шелковые облагаются налогом в 2%, другие нитки - 1%. Для трикотажной пряжи с коэффициентом скрученности не более 38 предусмотрена ставка в 0,1%, а дня остальной пряжи - 4% и т.д. При этом, на практике товары, которые должны облагаться по разным ставкам пошлины бывает сложно различить. Что порождает не только путаницу, но и махинации. Скажем, товар в более высокой ставкой таможенной пошлины завозится под видом более дешевой категории.

Чтобы этого избежать, предлагается унифицировать таможенные ставки.

На продукцию 50-53 групп УКТ ВЭД (которая не производится в Украине) установят нулевую пошлину.

Льготные ставки на фетр, ткани, шпагат, канаты составят 1-8%.

Но вот полные ставки на продукцию легпрома повышаются до 10%.

К примеру, если сейчас на коконы шелкопряда льготная ставка пошлины 2%, а полная - 5%, то предлагается льготную ставку обнулить, а полную повысить вдвое - до 10%. И так по многих позициях.

Сами легпромовцы так решение поддерживают. Говорят, что часто таможенники считали более дешевый товар по ставкам дорогого. "На самом деле, долго тянули с этим решением. Мы давно требовали, еще с Гройсманом это согласовали", — говорит глава компании "Ярослав" Александр Барсук. При этом он добавил: решение хорошее, если в процессе его реализации таможенники "ничего не перекрутят".

Социалка по телефону

С подачи Минсоцполитики Кабмин принял постановление, согласно которому должны сократиться сроки регистрации и рассмотрения заявок граждан, поданных через «горячие линии» - до одного рабочего дня.

Сейчас возможность решения вопросом через «горячие линии» на период карантина также предусмотрена (в частности, для групп риска - пенсионеров, инвалидов и др.), однако конкретные сроки не прописаны, что позволяло социальны службам затягивать рассмотрение заявок.

Госслужба на удаленке

В порядок проведения конкурсов на отбор претендентов на госслужбу внесли изменения. Так, обязательное тестирование в Центре оценивания кандидатов сохранили только для должностей категории "А" и специалистов в сфере реформ.

Но для этой категории ввели новые требования: возможность кандидата оценивать влияние внедряемых решений плюс обновление компонентов компетенции "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения".

Для должностей категорий "Б"и "В" и дипломатических должностей - дистанционное тестирование на знание законодательства и такое же дистанционное собеседование в режиме видеоконференции.

Такие изменения связаны с эпидемиологической ситуацией в стране и правилами социального дистанцирования.

Миллион на маски

Минюст запросил дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом. Так, Кабмин согласовал выделение более 620 тысяч гривен на покупку средств защиты и дезинфекции, 482 тысячи — на закупку оборудования для дистанционного обучения для учебных заведений Государственной уголовно-исполнительной службы.

Дороги в кредит

Правительство согласовало условия привлечение кредитных средств под госгарантии на дорожное строительство. Речь идет о 5 млрд гривен на 15 лет. Процентная ставка будет определяться в конкретных договорах и согласовываться с Минфином.

Определен также перечень объектов, на которые пойдут кредитные средства. В списке, в частности, мост через реку Сиб на трассе Стрий- Знаменка (около 21 млн гривен), дорога Т02-22 Тульчин- Бершадь (порядка 69 млн), Т02-33 Вапнярка-Пещанка (около 49 млн), Т02-02 Могилев-Подольский -Умань (почти 79 млн), трасса Н-31 Днепр-Решетиловка (100 млн) и др.

Дополнительно Кабмин одобрил углубление сотрудничества в дорожном строительстве с китайскими подрядчиками, но особых подробностей там пока нет. Известно лишь, что китайцев привлекут на строительство трассы Киев-Александрия.

Как будут лечить туберкулез

Кабмин принял стратегию развития системы противотуберкулезной медпомощи населению до 2023 года.

"Страна" уже писала, что туберкулез не вписался в медреформу Супрун. В Минздраве решили, что туберкулез, по которому в Украине - эпидемия, можно лечить и на дому. Поэтому начали сокращать финансирование диспансеров.

Как указано в пояснительной записке, сеть противотуберкулезных медучреждений в Украине достаточно обширная, только диспансеров более 60, а санаториев - больше 50, что требует большого финансирования. При этом на одного врача приходится не больше 5 пациентов в год, а среднестатистическое учреждение обслуживает всего 47 пациентов в год. При этом эффективность лечения оставляет желать лучшего - от 37% до 76% в зависимости от тяжести случая.

Поэтому систему хотят изменить - сделать ставку на амбулаторное лечение у семейного врача, но с "современными подходами". В каждом регионе планируют создать региональные фтизиатрические центры, привести в порядок (читай - сократить) коечный фонд, разработать единую систему лечения туберкулеза, региональные программы борьбы с этим заболеванием, обеспечить препаратами и пр. В пояснительной записке указано, что в других странах такие мероприятия срабатывают. При этом авторы стратегии не учли один нюанс, на которые образуют внимание медики - туберкулез в Украине не только медицинская, но еще и социальная проблема. Часто им болеют люди, у которых негде жить и которым нечего есть. Поэтому пойдут ли они к семейному врачу и будут ли на дому придерживаться его рекомендаций - большой вопрос. И если это не учесть, больные с открытой формой туберкулеза могут попросту оказаться на улицах, что только ускорит распространение эпидемии.

Производств ИВЛ и развлечения в Гидропарке

Кабмин определился с приоритетными для государства инвестиционными проектами. Всего в списке свыше сотни проектов. Больше всего - в энергетических, медицинских и инфраструктурных проектов, а также проектов в оборонной сфере. В частности, предусмотрено создание дата-центра на мощностях "Энергоатома", строительство Каховской, Раневской ГЭС, реконструкция энергоблока Славянской ТЭС, строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, обустройство сны развлечений в киевском Гидопарке, застройка черноморского побережья, строительство новых больниц во Львове, Полтаве, радиологического центра при Институте рака, организация производства ИВЛ, модернизация самолетов АН "Антонова", производство беспилотников, патронов и др.

Большая часть проектов будет реализовываться за средства частных инвесторов или кредиты. Но часть- за бюджетные деньги. К примеру, реконструкция Музея запорожского казачества в Запорожье, производства инфракрасной головки самонаведения для авиаракет, строительство линии по сортировке мусора в Дрогобыче, мусоросжигательного завода в Мариуполе, реконструкция спорткомплекса «Атлет» в Киеве и др.

Эти проекты отобрала Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов. Статус приоритетных значит, что финансировать их будут в первую очередь.

При этом у Минфина возникли замечания: нет финансово-экономических расчетов стоимости проектов, что не позволяет спрогнозировать нагрузку на бюджет.