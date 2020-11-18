В среду, 18 ноября, стало известно, что боевой яд, который нашли в одной из харьковских школ, оказался обычным муляжом.



Об этом сообщается в сюжете телеканала ТСН.

Так, 16 ноября ремонтники наткнулись на две колбы с зеленым порошком, когда чинили школьный дымоход. На одной из них была надпись "адамсит".

Это сильный боевой яд, который тяжело поражает дыхательные пути. Отмечается, что в виде аэрозоля это вещество применяли в Первую мировую войну.

"Из образовательного учреждения срочно эвакуировали 380 человек. На место приехали спасатели и полиция. Обе емкости они отправили в специализированную лабораторию", - сообщается в материале.



Но экспертиза показала, что никакого яда в банках нет.







Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области таможенник собирался закрыть глаза на нарушения предпринимателя за 100 тысяч в месяц.



Отмечается, что правоохранители зафиксировали две транзакции средств на общую сумму в 170 тысяч гривен, сейчас проводится расследование и выясняются остальные сообщники махинации.