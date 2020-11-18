Вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова уже почти решен. Однако кандидатура его сменщика еще обсуждается.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Продолжают ходить упорные слухи о грядущей отставке министра здравоохранения Степанова и его замене на Виктора Ляшко. Якобы решение Зеленский по этому поводу уже принял. Источник "Страны" в Офисе президента на вопрос о том, решен ли уже вопрос об отставке Степанова ответил одним словом – "почти". Что же касается его сменщика, то, по данным источника, еще идут обсуждения кандидатуры", - сказано в сообщении.

Уточняется, что президент Владимир Зеленский пока не согласовал кандидатуру главного санврача Украины Виктора Ляшко на должность министра в случае увольнения Степанова.

"Отметим, что противостояние по линии Степанов-Ляшко является в том числе и частью борьбы крупных олигархических групп влияния. Степанова считают человеком, который ориентируется на Палицу и Коломойского. В то время как Ляшко поддерживает премьер-министр Шмыгаль, который все больше ориентируется на Ахметова. И замена Степанова на Ляшко стало бы еще одним сигналом об увеличении влияния Ахметова. С чем, естественно, далеко не все согласны", - пишет Telegram-канал.

Напомним, первая попытка отправить Максима Степанова в отставку была предпринята еще в мае. Тогда фракция "Голос" собирала подписи за его увольнение, но так и не довела дело до конца. Вторую попытку нардепы предприняли в конце июля, зарегистрировав проект постановления в Верховной Раде об отставке Степанова. "Страна" подробно писала о том, почему в Раде хотели уволить главу Минздрава.

Также мы сообщали, что Степанов пошел на местные выборы в Одесской области от "Слуги народа". Впрочем, позже Максим Степанов заявил, что останется министром.