Воскресенье 22 ноября - седьмой лунный день в знаке Зодиака Рыбы, когда даже нечеткие идеи могут получить значительную поддержку со стороны окружающих, а мысли и намерения тут же перерастут в конкретные дела и поступки. Астрологи считают этот период наиболее благоприятным для деловой активности и приобретения новых полезных знакомств.

Звезды указывают на четыре знака Зодиака, которые достигнут личностного роста. Это Близнецы, Весы, Козероги и Рыбы. Судьба им словно нарочно будет подбрасывать людей, которые подставят плечо помощи, чтобы они могли подняться на ноги в особо трудные моменты.

Мечты Близнецов сбудутся уже совсем скоро, если они начнут действовать целенаправленно и быстро. Ваш путь будет направлен в сторону духовного и личного развития. Конечно, вы немного растеряли себя и слишком долго были удобным другом, верным партнером, безотказным помощником и социальным "винтиком" на работе. Теперь пришло время собрать все силы, стать по-настоящему целостной личностью, пересмотреть свои принципы и заново очертить границы. Сегодня необходимо полностью сосредоточиться на себе любимом, не опасаясь, что вас сочтут эгоистом.

Звезды обещают плодотворный и успешный день для Весов. Настает именно тот период, когда вы можете применить в жизни все свои знания и накопленный опыт. Откажитесь от пустых разговоров и бессмысленной суеты. Пересмотрите свои социальные связи и разорвите отношения с некоторыми людьми в своем окружении. Оставьте все связи, которые не способствуют вашему развитию, а только расходуют вашу драгоценную энергию. Пусть они остаются в високосном году.

Козероги находятся на пути к радикальным изменениям в личной жизни. Рывок вперед предстоит достаточно стремительный и амбициозный, без задержек и каких-либо крайностей. Однако звезды предсказывают, что вам придется в некотором плане подстраиваться под интересы окружающих людей. Хоть это и нелегкий труд для вас, попытайтесь найти его приятные стороны. Если вы сумеете не обделить никого вниманием и заботой, то и к вам будут относиться доброжелательно. На плаву поможет удержаться позитивное общение. Приготовьтесь к тому, что событий в профессиональной и личной жизни будет множество.

В фокусе внимания Рыб окажется внутренний мир - то, что называется психическим здоровьем. Сейчас оно является основой для крепкого физического здоровья. Поэтому при первых признаках ухода в себя и намеках на депрессивное состояние лучше обратиться к грамотному психотерапевту. Такой специалист поможет перевести "минус" в "плюс" и вы сможете извлечь пользу даже из негативных переживаний. Согласитесь, для счастья вам не хватает лишь одного - достичь гармоничного душевного состояния.

Что касается остальных представителей Зодиака, то не лишним будет обращать внимание на неявные знаки от мироздания. Например, мы получаем поддержку свыше, когда наша жизнь достигает своей критической точки. Вселенная посылает те испытания, с которыми мы можем справиться.

Напомним, на этой неделе - с 16 по 22 ноября - удача ждет тех, кто готов рисковать и совершать неординарные поступки.

А предстоящий год Быка станет благоприятным, если Тельцы, Девы и Козероги проявят покорность, Раки, Скорпионы и Рыбы постараются стать реалистами, Близнецы, Весы и Водолеи будут добрее, а Овны, Львы и Стрельцы будут 100 раз думать, прежде чем сделать что-то.