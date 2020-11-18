Число зараженных коронавирусом военных в Вооруженных силах Украины за сутки увеличилось на 148 человек. Всего с начала пандемии заболело 2 443 человека.



Об этом сообщают в командовании Медицинских сил ВСУ.

"За минувшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находятся 143 человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, в ВСУ зафиксировали 25-ю смерть от коронавируса.

Так, по состоянию на 10:00 18 ноября в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеет 2 443 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 719 человек.







Напоминаем, что количество зараженных коронавирусом в Украине выросло 18 ноября на 12 496 человек. Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 570 153 человека. Выздоровели за последние 24 часа 8 096 пациентов. Умерли за сутки 256 человек. Госпитализировано 1 668 человек.



Также напомним, что в столице за сутки зафиксировали 1 213 случаев коронавируса, число умерших перевалило за тысячу.