Украина оказалась на третьем месте по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В этом списке наша страна опережает Румынию, Италию и Азербайджан.

Об этом свиделействуют данные ЕСПЧ.

Так, по состоянию на конец октября 2020 года, на рассмотрении в суде находилось 10 100 жалоб, ответчиком в которых указана Украина.

Украинские жалобы составляют 16,5% всей загруженности ЕСПЧ и таким образом Украина занимает третье место по количеству жалоб против нее.

На первом месте - Россия с 14 050 жалобами, это немного больше чем пятая часть от общего количества жалоб (22,9%).

На втором месте - Турция с 10 150 жалобами, или 16,6%.

В этом списке Украина опережает Румынию (8 000 жалоб), Италию (3 400), Азербайджан (1 950), Сербию (1 650), Армению (1 3500, Польшу (1 250). Закрывает эту десятку Молдова с 1 050 обращений.

Отметим, что в прошлом году количество жалоб против Украины достигло отметки в 8 850 - это почти на 1,5 тысячи заявлений меньше, чем в 2020-м.

Ранее мы писали, что в Европейском суде по правам человека вынесли первое решение против Украины относительно дела о домашнем насилии.

Также рассказывали, что в ЕСПЧ напомнили, что государство всегда ответственно за расследование преступления.