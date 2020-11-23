В период с 23 по 29 ноября в жизни каждого знака Зодиака произойдут знаменательные события, которые непременно принесут радость. Астрологи предсказывают каждому знаку определенные изменения, уготованные судьбой.

Предлагаем читателям гороскоп на эту неделю. Отдельно - лунный календарь красоты и стрижек на ноябрь.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов наступает прекрасное время для примирения с родственниками, коллегами и друзьями. Гармоничные отношения между вами и вашими близкими помогут вашему продвижению к мечте. На этой неделе пытайтесь примириться с теми, с кем поссорились. Инициатива должна исходить от вас. Никогда не поздно сделать первый шаг и попытаться сблизиться с дорогими вашему сердцу людьми.

Телец (21.04 - 20.05)

На этой неделе полезно пересмотреть принципы питания и приблизить их к наиболее здоровым и необходимым для вашего организма. Откажитесь от вредной пищи (жареного, соленого, газированных напитков и сахара), избавьтесь от пагубных привычек и выберете подходящий режим работы и отдыха. Здоровые физические нагрузки обеспечат бодрость телу и духу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Эта неделя очень важная для формирования вашего мировоззрения, получения фундаментальных знаний, поиска духовной платформы, глубокого изучения философии и даже религиозных систем. Полезными станут путешествия не для развлечения, а для наполнения вашей жизни смыслом. Поездки должны расширить границы вашего сознания и вы сможете по-новому взглянуть на некоторые трудности в вашей жизни.

Рак (22.06 - 22.07)

Для свободных Раков эта неделя - лучшее время для уединения и познания себя. Если ваше сердце пока свободно, звезды не советуют активно искать свою любовь - лучше предпочесть одиночество, чтобы глубже понять себя. И быть может, уже к концу недели, когда вы ни о ком не будете думать, в вашей жизни может появиться прекрасный принц или принцесса.

Лев (23.07 - 23.08)

Эта неделя будет очень важной для укрепления отношений с вашим избранником. На второй план могут отойти романтические свидания без особых обязательств. Во-первых, вы обнаружите, что для вас важно чувствовать поддержку и духовное единство, нежели сексуальное влечение, а во-вторых, у вас могут появиться и намерения посерьезнее на ближайшее будущее. Укрепить отношения поможет любая совместная деятельность: хобби, забота о животных, волонтерство и другие группы по интересам.

Дева (24.08 - 23.09)

Обязательным условием для реализации Дев в карьере станет работа над отношениями. Это может быть социальная сфера или единство с вашим партнером, необходимые для достижения жизненного успеха. Постарайтесь работать над качеством вашего союза, добивайтесь гармонии, доверия и понимания. Если отношения только на начальном романтическом этапе, то ваш потенциал будет достаточно высоким. Можно позволить проводить больше времени с вашим избранником.

Весы (24.09 - 23.10)

Эта неделя поможет взглянуть далеко за горизонт. Вы поймете, что стоит в основе многих социальных и общемировых кризисов. Постарайтесь не ограничивать себя в порывах узнавать новое, искать идеалы и смыслы в каждом новом дне. Если есть возможность, можете посвятить время путешествиям или знакомиться с людьми издалека, оставаясь дома, в безопасности. Во всяком случае, вам показано быть осторожными и избегать необдуманных поступков в любых рискованных ситуациях и сомнительных финансовых операциях.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов любой кризис - это путь наверх, к новому высшему уровню сознания. И на этой неделе представители знака поймут, что это значит: неожиданно вы осознаете, что можете лечить людей. Не держите этот дар в себе, развивайте его. Вы по натуре личность загадочная и мистическая, поэтому можете смело демонстрировать свои таланты в разных сферах. Желательно отказаться от обычных мирских благ и не пытаться построить финансовый фундамент, потому что истинная основа всего - непостоянство и пустота.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе у Стрельцов будет крайне велик соблазн остаться индивидуалистом. Но если вы действительно хотите развиваться, то придется пожертвовать своими эгоистическими желаниями. Сейчас вам крайне важно научиться слушать и слышать окружающих, а также идти на разумный компромисс. Не раздражайтесь от обилия мелочей, которые навалятся на вас дома и на работе. Вы на горьком опыте знаете, что иногда нужно суметь предвидеть проблему заранее, чтобы потом не пришлось развязывать незадачи посерьезнее и заниматься капремонтом.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги смогут посвятить себя заботе о здоровье близких, уходу за домашними питомцами и наведению порядка в доме. Настал период, когда поддержание правильного образа жизни будет доставлять вам удовольствие. У вас легко и непринужденно получится создавать уют, готовить еду, делать покупки на рынке. Считай, что вы знаете, чем себя занять на этой неделе, если вам не нужно ходить на занятия в школу/вуз или ежедневно появляться в офисе.

Водолей (21.01 - 20.02)

Для Водолеев фриланс сейчас наилучший способ организации вашей работы. На этой неделе у вас наступит прекрасный период для самосовершенствования. Учитесь, будьте любознательными, отправляйтесь на поиски новых впечатлений, дерзайте! И в вашу жизнь смогут войти новые важные знания. В конце недели перед вами могут открыться новые горизонты, судьба подарит прекрасные возможности за проявленное трудолюбие.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе в делах Рыб может происходить неразбериха от количества задач и появляющихся идей. Используйте этот период, чтобы дать вашим планам основательно зародиться и оформиться. Не настаивайте на немедленной их реализации, доверьтесь своей интуиции. Пусть все происходит планомерно и постепенно. Уже к концу недели вы поймете, что обеспечили себя командой надежных союзников, которые удивительным образом станут частью вашей жизни и окажутся вам полезными.