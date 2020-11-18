Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен уходит в отставку из-за скандала с уничтожением норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба датского министерства.

Йенсен сообщил, что он сожалеет о решении уничтожить всех норок в Дании. Он попросил прощения и взял на себя ответственность за это.

"Поскольку у меня есть четкая оценка, что у меня больше нет достаточной поддержки со стороны большинства парламентских партий, я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства", - заявил Могенс Йенсен.

Напомним, 4 ноября правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения у них мутировавшего Covid-19.

Также мы писали о том, что уже 12 ноября в Дании правительство передумало уничтожать норок из-за ковида.