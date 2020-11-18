С начала 2020 года и до 25 октября, когда прошли местные выборы, украинские политики потратили на рекламу в Facebook $6,6 млн.

Об этом сообщает движение "Чесно".

"$6 600 000 - расходы украинских политиков в 2020 году на рекламу в Facebook. Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча", - говорится в сообщении движения на странице в Facebook.

Отмечается, что в этот период рекламу распространяли 4 500 страниц в Facebook и Instagram.

При этом страница "Политическая партия "За Майбутнє" возглавила топ по расходам - с августа по октябрь потрачено почти $170 000.

Кроме того, партия "Слуга народа" занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее - $880 000.

Напомним, на рекламном щите кандидата от "Слуги народа" нашли сразу две ошибки в слове "образованные".

Также мы писали, что в Киеве на рекламе партии "За будущее" разместили наклейки с именем Коломойского.