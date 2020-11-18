Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает справедливых приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подозреваемыми по которому являются правоохранители, уже в этом году. Дело находится на стадии судебного рассмотрения почти год.



Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, по делу Кирилла Тлявова 18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания. В Переяслав-Хмельницком районном суде сегодня началось заседание, где будут исследоваться письменные доказательства.

"Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле", - отметила Генпрокурор.

Сообщается, что дело о гибели 5-летнего ребенка от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год, как ушло в суд.

"За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", - заявила Венедиктова и добавила, что держит на контроле публичное обвинение по этому делу.







Напомним, что год назад следствие установило, кто именно совершил смертельный выстрел в ребенка. Это был работник патрульной полиции Иван Приходько.



Также сообщалось, что двое подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу после внесения залога.