Львов в шаге от коллапса из-за того, что главный морг может отказаться от умерших от коронавируса.

Львовское областное патологоанатомическое бюро, по неофициальной информации, готовится прекратить с 1 декабря принимать на исследование тела жертв ковида. Причина - невыплата надбавок, утвержденных правительством для тех, кто работает с ковиднимы.

Через этот морг за время эпидемии прошли почти все умершие от ковида во Львове - там исследовали тысячу тел. Сюда привозят умерших в 1-й и 8-й городских больницах Львова, в областной инфекционной больнице и в госпитале ветеранов войны в Винниках под Львовом.

Об этом пишут в группе "Львовская политика" в Facebook.

"Не лучше ситуация с выплатами во многих других городских и областных медицинских учреждениях. И речь уже идет не о доплатах, а о задержках зарплат", - пишут в группе "Львовская политика".

Информацию "Стране" подтвердили в медицинских кругах Львова.

"В морге - 40 сотрудников, все работают на износ, а обещанных доплат нет. В августе областные власти выделили по 100% надбавок работникам бюро, но обещанных правительством доплат нет. Поэтому бюро готовится к бойкоту. Если вскрытий не будут проводить, это значит, что родственники умерших от ковида не смогут оформить свидетельства о смерти и похоронить родных", - сказал нам источник.

Замгубернатора Льврвшины Иван Собко говорит, что из областного бюджета сотрудникам морга выделили премии.

"Что касается надбавок, то мы трижды обращались в Минздрав, чтобы их включили в перечень медработников, которым государство выделяет 300% доплат. Но пока реакции нет", - говорит Собко.

Из COVID-фонда выделили почти 6 млрд грн на доплаты медикам, лечащим больных коронавирусом, они должны составлять до 300% от заработной платы.

Также с 15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн из фонда на повышение основных зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября. В Минздраве обещали начать выплаты с конца сентября.

Похожая ситуация - в Черновцах, который долго оставался эпицентром вспышки коронавируса в Украине.

"Нам сказали, что за ноябрь еще должны быть коронавирусные доплаты. За октябрь заплатили, но с задержкой, и это настораживает. Аванс тоже немного задержали. Все надеются, что хоть до января будут платить "ковидные надбавки", ведь если нет - пойдут массовые увольнения. Нагрузка сейчас по вызовам колоссальная, вызовов очень много, мест в больницах нет. Скорую вызывают с надеждой, и если раньше с боем и криками пытались таки сдать пациента с коронавирусом в стационар, то сейчас это почти невозможно, мест в больницах для ковидных больных нет, везти пациента попросту некуда. К тому же, даже на "нековидных" вызовах рискуем заразиться. Не стоит этот риск тех копеек, которые получают врачи без ковидных надбавок. Как бы это не звучало, но надбавки сейчас большой стимул для медиков", - анонимно сказала нам врач скорой помощи из Черновцов.

Власти зявляют, что все выплатят.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что надбавки врачам, которые работают с больными коронавирус, не происходят "ежеминутно, ежесекундно или почасово". По словам министра, выплаты осуществляются на соответствующую команду специалистов.

"Команда состоит из врача-анестезиолога, врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства ", - сказал Степанов.