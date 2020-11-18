Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявило, что во время военных действий между Арменией и Азербайджаном погибли 1 586 военнослужащих армии НКР.

Об этом со ссылкой на данные ведомства НКР сообщает "Интерфакс" в среду, 18 ноября.

Так, уточняется, что сегодня стало известно еще о 81 погибшем. Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября погибло и умерло от ран 1 586 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе длились больше месяца. 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали историческое соглашение о перемирии. Согласно ему, Азербайджан возвращает территории, на которые претендовал.

После этого в непризнанной НКР жители ряда районов, которые вскоре будут переданы Азербайджану, начали сжигать свои дома.

Также мы писали, что покидающие территорию Карабаха армяне забирают с собой даже останки родственников.