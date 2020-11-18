Самый сильный человек планеты вернулся домой в Украину. Видео
Украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты, вернулся в Киев из США, где проходили мировые соревнования.
Об этом сообщается в сюжете ТСН в среду, 18 ноября.
Так, в аэропорту Новикова встречала семья, группа поддержки и самый сильный человек планеты 2004 года Василий Вирастюк.
"Это топ-мечта в этом спорте. Я добился этого. И верил, и не верил, и сомневался", - заявил спортсмен.
Он также отметил то, что фотографировался на соревнованиях с российским участником, по словам Новикова, это его товарищ, который ему помогал: "Я себя считаю патриотом. Я не езжу в Россию или на оккупированные территории. Да, я могу дружить с разными спортсменами - будь-то из Америки или России".
Видео ТСН
Добавим, что победу Алексей Новиков посвятил дедушке, который умер в день прилета спортсмена в США.
Ранее "Страна" сообщала, что радикалы атаковали самого сильного украинца за его дружбу с российским спортсменом.
Также напомним, что украинец Александр Усик одержал первую победу в хевивейте единогласным решением судей.