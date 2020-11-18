В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал виновными четырех дагестанцев, которые собирались устроить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.

Об этом говорится в решении суда.

Так, суд приговорил Хидирнеби Казуева к 19 годам лишения свободы, Габибулу Халдузова - к 18 годам, Самира Ибрагимова - к 17 годам, Шамиля Магомедова - к 10 годам. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Гособвинитель просил для них от 11 до 20 лет колонии.

Как установило следствие, в 2016 году они организовали террористическое сообщество, которое поддерживает идеологию ИГИЛ. В июле 2017-го они планировали взорвать самодельную бомбу на концерте Филиппа Киркорова на летней эстраде Дагестанской государственной филармонии.

"Реализовать задуманное подсудимым не удалось, так как концертная площадка охранялась сотрудниками полиции, они не смогли проникнуть и установить взрывные устройства до начала мероприятия", - говорится в сообщении суда. Осенью 2017 года подозреваемых в преступлении задержали.

Как мы писали, один из обвиняемых Хидирнеби Казуев заявлял, что получил заказ на убийство певца Филиппа Киркорова от шоумена Максима Галкина. Последний якобы заказал преступление за два миллиона рублей из ревности к певице Алле Пугачевой.

Следствие и прокуратура не поверили обвиняемому, заподозрив его в попытке затянуть расследование.